Жирона відреагувала на гол Довбика за збірну України у матчі проти Боснії

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Жирона, за яку виступає нападник Артем Довбик, оцінила вирішальний гол українця у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Відповідний пост з'явився в інстаграмі клубу.

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Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.