Жирона відреагувала на гол Довбика за збірну України у матчі проти Боснії

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Жирона, за яку виступає нападник Артем Довбик, оцінила вирішальний гол українця у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).
Відповідний пост з'явився в інстаграмі клубу.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.
Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.