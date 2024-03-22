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Жирона відреагувала на гол Довбика за збірну України у матчі проти Боснії

Сьогодні 09:49 142 0
Жирона відреагувала на гол Довбика за збірну України у матчі проти Боснії
УАФ
#Жирона, #Збірна України з футболу, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Жирона, за яку виступає нападник Артем Довбик, оцінила вирішальний гол українця у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна (1:2).

Відповідний пост з'явився в інстаграмі клубу.

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Допис, поширений Girona FC (@gironafc)

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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