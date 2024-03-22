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Ребров: Сказав Яремчуку, щоб він забив гол

Сьогодні 09:36 139 0
Ребров: Сказав Яремчуку, щоб він забив гол
УАФ
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Роман Яремчук

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що сказав нападнику Роману Яремчуку перед виходом на заміну у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Його слова передає УАФ.

"Що сказав Яремчуку? Щоб він забив гол. В останні 15 хвилин ми змінили гру. Очікували, що матч буде дуже складним. Боснійці змінили структуру — грали в 3 центральних захисники. Ми готувалися до цього, але Боснія дуже добре захищалася. Було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли.

Ми грали проти дуже сильної команди. З цим тренером команда раніше ніколи не грала з трьома центрбеками. До забитого голу боснійці захищалися дуже добре. Але ми випустили другого форварда, це допомогло нам забити голи.

Наші гравці намагалися тиснути більше, ми трохи змінили структуру. Можливо, суперник не був готовим до цієї структури", - сказав наставник.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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