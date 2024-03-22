Джеко: Після відмінних 85 хвилин ми всі засмучені

Збірна Боснії і Герцеговини зіграла одну з кращих своїх ігор проти України у півфіналі відбору Євро-2024.

Про це повідомив нападник боснійців Едін Джеко.

"Сумно, що ми пропустили гол у контратаці, яка є їхньою найкращою зброєю і якої ми уникали всю гру. Хлопці зробили все, що могли. Ви бачили, що на 60 та 70 хвилині у них були судоми, це показує, що хлопці виклалися більше, ніж могли, і я вважаю, що ми заслуговували набагато більше.

Ми справді зробили все, що могли, підготувалися та зіграли одну з найкращих ігор. Молодих гравців багато, думаю, втома теж зіграла свою роль, але ці хлопці мають майбутнє. Якщо вони продовжать у тому ж дусі, може бути набагато краще.

Не знаю, чи гратиму я в Лізі націй, не хотів би нічого говорити на гарячу голову, тому що після відмінних 85 хвилин ми всі несподівано засмучені", — розповів Джеко.