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Джеко: Після відмінних 85 хвилин ми всі засмучені

Сьогодні 09:31 145 0
Джеко: Після відмінних 85 хвилин ми всі засмучені
#Боснія і Герцеговина, #Збірна України з футболу, #Едін Джеко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - uefa.com.

Збірна Боснії і Герцеговини зіграла одну з кращих своїх ігор проти України у півфіналі відбору Євро-2024.

Про це повідомив нападник боснійців Едін Джеко.

"Сумно, що ми пропустили гол у контратаці, яка є їхньою найкращою зброєю і якої ми уникали всю гру. Хлопці зробили все, що могли. Ви бачили, що на 60 та 70 хвилині у них були судоми, це показує, що хлопці виклалися більше, ніж могли, і я вважаю, що ми заслуговували набагато більше.

Ми справді зробили все, що могли, підготувалися та зіграли одну з найкращих ігор. Молодих гравців багато, думаю, втома теж зіграла свою роль, але ці хлопці мають майбутнє. Якщо вони продовжать у тому ж дусі, може бути набагато краще.

Не знаю, чи гратиму я в Лізі націй, не хотів би нічого говорити на гарячу голову, тому що після відмінних 85 хвилин ми всі несподівано засмучені", — розповів Джеко.

Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4). Гра відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня, та буде номінально домашньою для українців.

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