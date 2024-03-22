Головне
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:48 45156 13
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 576
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 399
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 907
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 566
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 718
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 6524
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 697
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 00:28 1063
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:14 929
Прямі трансляції

Перес визначився з майбутнім воротарем Реала - це не Лунін

Сьогодні 08:25 279 0
Перес визначився з майбутнім воротарем Реала - це не Лунін
Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Realmadridexclusivo.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес визначився з майбутнім воротарем команди. Ним стане 18-річний іспанець Фран Гонсалес.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

Незважаючи на молодий вік у голкіпера майже двометровий зріст. Багато експертів помічають схожість манери гри Франа зі стилем Тібо Куртуа.

Зазначається, що Гонсалес може стати третім воротарем королівського клубу вже наступного сезону. А якщо Андрій Лунін не погодиться подовжити контракт - навіть другим.

Нагадаємо, нещодавно Куртуа травмувався на тренуванні і не зможе зіграти до завершення сезону. Керівництво Реала намагається перепідписати контракт з Луніним.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 7205 3
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 45156 13
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24133
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 19886 1
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 6524
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 22968
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36059
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45564
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34682 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25681
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10771 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159168