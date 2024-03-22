Бражко пояснив перемогу над Боснією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України змогла досягти необхідного результату в матчі проти Боснії завдяки перебудові в грі.
Про це повідомив дебютант українців Володимир Бражко.
"Першу і другу зону оборони ми проходили легко, а ось вже ближче до їхніх воріт було важко. В другому таймі трішки перебудувалися, я почав грати третього захисника, Зінченко й Судаков більше грали як опорні, більше простору в них було. Потім, коли мене поміняли та почали грати у два нападники, створили моменти і забили голи.
Стилі в збірній та клубі схожі, та й мені не складно перебудуватися, я розумію, як грати, але завжди є що покращувати.
Цілий день готувався до матчу, було багато думок, заспокоювався, бо хвилювався. Мене хлопці підтримували, тренер. Так, були помилки, але головне, що ми перемогли", - відзначив Бражко.
Замість Бражка на 81-й хвилині на поле вийшов Роман Яремчук, який за короткий час на полі забив гол та віддав результативну передачу. За свій короткочасний виступ 28-річний нападник заслужив найвищу оцінку за підсумками матчу.
Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4). Гра відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня, та буде номінально домашньою для українців.