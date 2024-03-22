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Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024

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Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ісландії на виїзді перемогла Ізраїль у півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу та стала суперником України на наступній стадії змагань.

З 73 хвилини матчу господарі грали у меншості. Ісландці зуміли збільшити рахунок до 4:1. Зазначимо, що у господарів Захаві не реалізував пенальті.

26 березня у фіналі плей-оф кваліфікації Ісландія зіграє з Україною, яка вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1)

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Ізраїль - Ісландія 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 31 Захаві (пен), 1:1 - 39 Гудмундссон, 1:2 - 42 Траустасон, 1:3 - 83 Гудмундссон, 1:4 - 87 Гудмундссон

Раніше збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 липня, а завершиться 14 червня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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