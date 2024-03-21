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Гудмундссон зацікавив Інтер

Вчора 22:47 124 0
Гудмундссон зацікавив Інтер
#Дженоа, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон може перейти до міланського Інтера. 

Про це повідомляє gazzetta.іt.

Переговори між сторонами вже розпочалися. Дженоа хоче за гравця понад 30 мільйонів євро. Він найкращий бомбардир команди цього сезону. 

На рахунку гравця у нинішньому сезоні 10 забитих голів та три результативні передачі. 

Зазначимо, що його прадід - Альберт грав свого часу за Мілан.

Нагадаємо, у 29 турі Ювентус не зміг переграти Дженоа Малиновського та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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