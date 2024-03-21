Маркевич: збірна України на Олімпіаді не сильно комусь буде поступатися

За результатами жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024 серед чоловічих збірних українцям випала не дуже страшна група.

Про це заявив наставник Карпат Мирон Маркевич.

"До матчів шанси завжди рівні. Не так це все страшно виглядає. Розумію, що збірна Аргентини, напевно, стоятиме особняком, але не думаю, що наша команда відставатиме.

Основне - щоб усі, хто може грати за олімпійську збірну, поїхали. Це дуже важливо. Якщо ми зберемо максимально нашу збірну - і Мудрик, і Судаков - я не думаю, що ми сильно комусь поступатимемося. Думаю, все буде гаразд", - сказав Маркевич.