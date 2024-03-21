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Ротань назвав фаворита Олімпійського турніру

Сьогодні 11:29 154 0
Ротань назвав фаворита Олімпійського турніру
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє на груповому етапі Олімпійських ігор-2024 з одним із фаворитів турніру, яким є національна команда Аргентини.

Про це повідомив тренер українців Руслан Ротань.

"Група випала досить сильна, утім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один з головних фаворитів турніру, ще й, радше за все, з Мессі у складі. З Марокко невдовзі грає наша молодіжна збірна, тож побачимо потенціал африканців. Але всі знають, якими щедрими на таланти є команди із цього регіону. Свіжий приклад — виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу. Щодо третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам належить зустрітися найближчим часом?

Відсьогодні починаємо готуватися до форуму. Аби гідно показати себе, нашу країну і намагатися досягнути найвищих цілей", - відзначив Ротань.

Україна на груповому етапі зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії (стане відомий 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору).

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. 

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.

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