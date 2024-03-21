Луческу: У Судакова є якості Мхітаряна

Джерело - Tuttosport.
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може стати видатним футболістом, як і Генріх Мхітарян.
Про це заявив колишній тренер гірників Мірча Луческу.
"Судаков дуже сильний атакувальний півзахисник. Він може добре діяти в обох фазах. У нього хороша нога і висока якість. У середині поля він дає про себе знати: багато бігає і цінний тим, що відбирає кілька м'ячів.
Я бачу в ньому якості, схожі з Мхітаряном, хоча вірменин більш атакувальний гравець. Вони обидва гарні в атакувальних діях.
Судаков більше діє в центрі поля, хоча також любить йти вперед, щоб завершити атаку. Гравець Інтера є найкращим бомбардиром, хоча зараз він грає далі назад. Однак Судаков може стати видатним футболістом, як і Мхітарян", - сказав Луческу.
У нинішньому сезоні 21-річний Судаков провів за Шахтар 24 матчі, в яких забив 5 голів та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо Шахтар готовий судитися з Тоттенгемом.
Раніше Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.