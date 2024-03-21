Луческу: У Судакова є якості Мхітаряна

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може стати видатним футболістом, як і Генріх Мхітарян.

Про це заявив колишній тренер гірників Мірча Луческу.

"Судаков дуже сильний атакувальний півзахисник. Він може добре діяти в обох фазах. У нього хороша нога і висока якість. У середині поля він дає про себе знати: багато бігає і цінний тим, що відбирає кілька м'ячів.

Я бачу в ньому якості, схожі з Мхітаряном, хоча вірменин більш атакувальний гравець. Вони обидва гарні в атакувальних діях.

Судаков більше діє в центрі поля, хоча також любить йти вперед, щоб завершити атаку. Гравець Інтера є найкращим бомбардиром, хоча зараз він грає далі назад. Однак Судаков може стати видатним футболістом, як і Мхітарян", - сказав Луческу.