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Головний скаут Борнмута може перейти в Ліверпуль

Сьогодні 18:45 137 0
Головний скаут Борнмута може перейти в Ліверпуль
#Борнмут, #Ліверпуль, #Марк Берчіл

Джерело - The Times.

Головний скаут Борнмута Марк Берчіл може перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє The Times.

Річ у тім, що "червоні" переманили технічного директора "вишень" Річарда Г'юза на посаду спортивного директора клубу і він може запросити колишнього колегу в Мерсісайд.

Угода про перехід 43-річного Берчіла в Ліверпуль знаходиться на завершальній стадії.

Нагадаємо, що однією з трансферних цілей Г'юза в Ліверпулі є Ілля Забарний. 21-річний українець цього сезону зіграв 33 матчі за Борнмут.  Зазначимо, що контракт Забарного з "вишнями" розрахований до літа 2028 року. 

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