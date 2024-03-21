Джерело - The Times.

Головний скаут Борнмута Марк Берчіл може перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє The Times.

Річ у тім, що "червоні" переманили технічного директора "вишень" Річарда Г'юза на посаду спортивного директора клубу і він може запросити колишнього колегу в Мерсісайд.

Угода про перехід 43-річного Берчіла в Ліверпуль знаходиться на завершальній стадії.

Нагадаємо, що однією з трансферних цілей Г'юза в Ліверпулі є Ілля Забарний. 21-річний українець цього сезону зіграв 33 матчі за Борнмут. Зазначимо, що контракт Забарного з "вишнями" розрахований до літа 2028 року.