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Ліверпуль призначить нового спортивного директора клубу

Сьогодні 08:02 185 0
Ліверпуль призначить нового спортивного директора клубу
#Борнмут, #Ліверпуль, #Річард Г'юз

Джерело - talkSPORT.

Технічний директор Борнмута Річард Г'юз стане спортивним директором Ліверпуля.

Про це повідомляє talkSPORT.

Функціонер покине "вишень" наприкінці нинішнього сезону і приєднається до мерсисайдців. Його завдання полягатиме у розвитку складу "червоних" без головного тренера Юргена Клоппа, який залишить клуб улітку.

Г'юзу допомагатиме колишній спортивний директор Ліверпуля Майкл Едвардс, який повернеться до клубу, отримавши посаду генерального директора з футболу.

Одним з перших завдань Едвардса та Г'юза буде пошук наступника Клоппа, і наставник Баєра Хабі Алонсо розглядається як перший кандидат на цю роль.

Раніше спортивний директор "червоних" Йорг Шмадтке залишив клуб після закриття зимового трансферного вікна.

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