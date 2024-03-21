Збірна України обрала форму на матч з Боснією

Джерело - УАФ.

Збірна України обрала форму на матч проти Боснії і Герцеговини в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Сьогоднішню гру національна команда проведе в жовтому комплекті форми. Боснійська команда зіграє в синьому.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.