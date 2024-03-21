Караваєв: У збірної України бойовий настрій

Гравці збірної України серйозно налаштовуються на матч проти Боснії і Герцеговини у півфіналі відбору Євро-2024.

Про це повідомив захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв.

"Відчуття лише позитивні. Ми налаштовані дуже серйозно, навіть більше, ніж на сто відсотків. Газон на дотик хороший, швидкий. Є там деякі місця... Але всі вправи ми на сьогодні відпрацювали. Потім увечері, коли починається роса, поле стає ще швидшим. І це краще для нас, адже ми полюбляємо швидкий футбол. Краще по такому полю грати, ніж коли воно сухе. Погодні умови нормальні — усе добре.

Ми знаємо й відчуваємо, що є мільйонна армія наших прихильників, які дивляться на нас. Ми всі разом відчуваємо єдність і очікуємо на підтримку. Сказати, що настрій у команди бойовий, — це нічого не сказати. Усі дуже серйозно налаштовані й розуміють, який буде матч. Усі готуються", — сказав Олександр Караваєв.