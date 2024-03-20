Федорчук назвав головну проблему збірної України

Збірна України має проблему у захисті перед матчем з командою Боснії і Герцеговини у півфіналі відбору на чемпіонату Європи-2024.

Таку думку висловив український тренер Олег Федорчук.

"У нас у захисті є проблема з фланговими гравцями, як і в Динамо, так і в Шахтарі. Ця проблема існує вже протягом п'яти-семи років. У збірній на цій позиції виступають, як правило, закордонні футболісти. Праворуч грають гравці з нашого чемпіонату — Конопля і Караваєв. Вони більше атакувальні гравці, а наша збірна не завжди грає в такому ключі, що можна виставляти атакувальних захисників. Під рукою завжди повинен бути захисник, який може надійно зіграти в обороні. У грі Шахтаря проти Марселя Конопля добре біг уперед, але м'ячі пропускалися з його зони і Гочолейшвілі. Надійність в обороні – це не найкращі якості Коноплі та Караваєва", — розповів Федорчук.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.