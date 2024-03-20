Син Шевченка має персонального перекладача в збірній України

Нападник Вотфорда U-18 Крістіан Шевченко в таборі збірної України U-19 використовує персонального перекладача.

Про це повідомляє sport.ua.

Шевченко-молодший не знає української мови. Тому в збірній України він користується послугами перекладача, який допомагає йому адаптуватися та комунікувати з партнерами по команді.

За інформацією джерела, в головного тренера команди Дмитра Михайленка немає проблем зі спілкуванням з гравцем, оскільки наставник вільно володіє англійською.

Раніше Крістіан отримав дебютний виклик до юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19. Українці на груповому етапі зіграють з однолітками зі Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.