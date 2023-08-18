Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 1864
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:31 60557 5
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Прокопенка
Сьогодні 13:17 2615
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Сьогодні 13:05 969
Шахтар оголосив домашній стадіон для матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:37 535
US Open проведе благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 12:33 272
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 9824
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Сьогодні 10:27 5147
Дніпро-1 зіграв унічию зі Славією у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 22:53 1046
ХІТ виграв матч за Суперкубок України
Вчора 22:08 553
Прямі трансляції

Трансфер Пакета в Манчестер Сіті зірвався

Трансфер зірвався
Сьогодні 17:29 150 0
Трансфер Пакета в Манчестер Сіті зірвався
#Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Пакета, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Бразильський атакувальний півзахисник Вест Гема Лукаса Пакета не перейде у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Перша пропозиція від Манчестер Сіті в розмірі 81,5 млн євро Вест Гему здалась недостатньою. У лондонському клубі при цьому зробили запит, щонайменше, на 98,5 млн євро. Ман Сіті не хоче платити зазначену суму. Наразі між Ман Сіті та Вест Гемом не йдуть переговори.

За минулий сезон Пакета відіграв 43 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Де Брейне пропустить 3-4 місяці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7718
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9139
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 60557 5
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 39507
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 5824
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 9824
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116992
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 30089
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15679
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29047
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41878
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19485 7