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У Луніна найменша зарплата в Реалі — Marca

Сьогодні 17:35 348 0
У Луніна найменша зарплата в Реалі — Marca
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін є найменш оплачуваним футболістом команди. 

Інформацію про зарплату українського воротаря надав журналіст Піпі Естрада. 

Як повідомляє Естрада, Лунін заробляє найменше серед усіх гравців першої команди Реала. Естрада назвав суму в розмірі 800 євро, але не уточнив, за який період українець отримує такі кошти. 

Нагадаємо, вчора, 19 березня, Реал оголосив, що конкурент Луніна, Тібо Куртуа, зазнав повторної травми. Бельгієць вже переніс операцію. Таким чином, Андрій буде основним воротарем Реала щонайменше до кінця цього сезону. 

Цього сезону українець провів 23 матчі за Реал в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими". Чинний контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця наступного сезону. 

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