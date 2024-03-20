Криськів та Бондаренко пояснили причини відсутності в олімпійській збірній України

Гравці Шахтаря Дмитро Криськів та Артем Бондаренко не полетіли з олімпійською збірною до Японії, щоб за час міжнародної паузи відновитися від травм.

Про це футболісти розповіли в коментарі для "ТаТоТаке".

"Так виходить, що я зіграв 4 гри за 12 днів. І в другому таймі з Карпатами відчув литковий м'яз. Поїхав на МРТ. Діагноз: набряк із пошкодженням. Зараз - у Києві, відновлююся з реабілітологом", - сказав Криськів. "Досить давно відчуваю болі в спині. Зараз ось запалилося більше, ніж завжди. Прийняли рішення: що якщо через цю проблему я не зможу грати на 100 відсотків - треба залікувати під час паузи. Матч із Карпатами показав, що біль заважає. Команда отримала кілька вихідних, а я щодня проходжу процедури. Додам, що в мене дуже теплі стосунки з тренерським штабом олімпійської збірної. Якби я був готовий - то поїхав би з командою з великим задоволенням", - наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, що окрім Дмитра та Артема, у заявці олімпійської збірної на товариський матч проти Японії також відсутні Максим Хлань, Борис Крушинський, Євген Пастух та Микола Михайленко.

Напередодні стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування групового етапу ОІ. Жеребкування відбудеться сьогодні, 20 березня. Початок церемонії - о 21:00.