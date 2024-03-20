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Тренер Боснії: Ми тренували одинадцятиметрові удари

Сьогодні 16:32 198 0
Тренер Боснії: Ми тренували одинадцятиметрові удари
#Боснія і Герцеговина, #Жіноча збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна Боснії і Герцеговини з футболу готується до будь-яких сценаріїв півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти команди України.

Про це повідомив головний тренер боснійців Саво Милошевич.

"Я вже декілька разів повторював, що якби я не вірив, що ми можемо досягти необхідного результату, мене б тут навіть не було. Гадаю, хлопці міркують так само.

Так, ми тренували одинадцятиметрові удари. Дуже важливо бути готовими до будь-якого сценарію, який може статися.

Завтрашній матч має бути швидким і результативним. Моя ідея — якнайшвидше дістатися воріт суперника і пробити по них. Я не прихильник довгострокового володіння м’ячем", — заявив Милошевич.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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