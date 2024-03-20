Зі мною пів команди не привіталося навіть: Зінченко пригадав свій перший виклик у збірну

"Я себе згадую, коли тільки приїхав у національну збірну, мене викликали перед грою зі збірною Іспанії. Я просто памʼятаю, коли приїхав у готель, то зі мною пів команди не привіталося навіть. Я боявся вийти з кімнати. Я реально боявся вийти з кімнати. Для мене ці футболісти – ті гравці, на яких я виріс, на яких я дивився тільки по телевізору і сьогодні побачив вперше у реальному житті. Була трошки скованість. Я був трошки затиснутий.

Зараз молоді хлопці приїжджають, вони розмовляють з тобою на одному рівні, тому що, перш за все, інше покоління, але ти теж себе стараєшся так розташувати, дати їм цей простір свободи, щоб вони говорили з тобою на рівних. Ти не відчуваєш цієї різниці у 7 років. Я зараз подивлюсь – хлопці 19-20 років, а мені вже 27. Раніше я собі дозволяти такого не сильно міг, але зараз все інакше і це добре. Я думаю, що це плюс", - сказав Зінченко.