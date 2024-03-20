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Зі мною пів команди не привіталося навіть: Зінченко пригадав свій перший виклик у збірну

Сьогодні 16:18 272 0
Зі мною пів команди не привіталося навіть: Зінченко пригадав свій перший виклик у збірну
#Олександр Зінченко, #Національна збірна України

Джерело - ТРЕНДЕЦЬ.

Лідер збірної України Олександр Зінченко почувався чужим серед своїх, коли вперше прибув у розташування національної команди. 

Про це лівий захисник лондонського Арсенала розповів в інтервю ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ". 

"Я себе згадую, коли тільки приїхав у національну збірну, мене викликали перед грою зі збірною Іспанії. Я просто памʼятаю, коли приїхав у готель, то зі мною пів команди не привіталося навіть. Я боявся вийти з кімнати. Я реально боявся вийти з кімнати. Для мене ці футболісти – ті гравці, на яких я виріс, на яких я дивився тільки по телевізору і сьогодні побачив вперше у реальному житті. Була трошки скованість. Я був трошки затиснутий.

Зараз молоді хлопці приїжджають, вони розмовляють з тобою на одному рівні, тому що, перш за все, інше покоління, але ти теж себе стараєшся так розташувати, дати їм цей простір свободи, щоб вони говорили з тобою на рівних. Ти не відчуваєш цієї різниці у 7 років. Я зараз подивлюсь – хлопці 19-20 років, а мені вже 27. Раніше я собі дозволяти такого не сильно міг, але зараз все інакше і це добре. Я думаю, що це плюс", - сказав Зінченко. 

Олександр дебютував за збірну України в жовтні 2015 року в матчі проти Іспанії. Тоді він вийшов на заміну на 88-й хвилині та став третім наймолодшим дебютантом в історії національної команди. 

На поточний березневий збір Зінченко прибув першим з легіонерів. Нещодавно повідомлялося, що 27-річний українець залишиться в Арсеналі. 

Матч 1/2 фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 відбудеться завтра, 21 березня. Початок зустрічі - о 21:45. 

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