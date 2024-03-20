Малиновський: Збірній України потрібно з перших хвилин взяти гру у свої руки

Збірна України в матчі проти Боснії і Герцеговини повинна з перших хвилин заволодіти ініціативою та бути готовою до боротьби.

Про це розповів півзахисник українців Руслан Малиновський.

"Над чим працюємо? Є фази оборони й атаки, стандарти — ці моменти відпрацьовуємо. Насамперед стандарти, тому що вони дуже важливі, після них багато м’ячів забивають. В останніх іграх ми бачили, що суперники таким чином пропускали голи. Тому треба зробити акцент на цьому.

Відпрацювання пенальті? Сподіваюся, післяматчевої серії не буде. Усі повинні бути готовими, тому що це одна гра, і все може бути. Хлопці дуже відповідально поставилися до пенальті, усі пробили якісно.

Багато гравців збірної Боснії і Герцеговини виступають у чудових європейських клубах. Потрібно віддати все на полі, перш за все бути психологічно готовими, тому що матч буде непростий. Нам із перших хвилин потрібно взяти гру у свої руки, діяти дуже агресивно, швидко, тому що боснійська команда фізично дуже сильна. Потрібно бути готовими до боротьби, тому що виграти її — це 50 відсотків успіху", - відзначив Малиновський.