Крістіан Шевченко - про виклик до збірної України U-19: Зроблю все можливе, щоб допомогти команді

Нападник Вотфорда U-18 Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик до юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19.

В коментарі для Tribuna.com молодий гравець заявив, що зробить усе можливе , щоб допомогти команді.

"Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", - сказав Крістіан.

Збірна України U-19 зіграє на груповому етапі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 з однолітками зі Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

Господарями мінітурніру будуть македонці, поєдинки відбудуться з 20 по 26 березня в Скоп'є на стадіонах "Makedonija Gjorce Petrov" та "FFM Training Centre".

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться з 15 по 28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА на чемпіонат світу-2025 U-20.

Нагадаємо, що напередодні УАФ оголосила список гравців, які поїдуть на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 серед юнаків до 19 років.