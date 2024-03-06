Головне
Визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025
Сьогодні 12:29 342
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 15:22 1014 1
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
Сьогодні 14:34 260
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Сьогодні 13:49 173
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках
Сьогодні 13:23 1183
Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19
Сьогодні 10:24 475
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 453
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1106
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:36 19493
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 384
Прямі трансляції

Крістіан Шевченко - про виклик до збірної України U-19: Зроблю все можливе, щоб допомогти команді

Сьогодні 14:34 139 0
Крістіан Шевченко - про виклик до збірної України U-19: Зроблю все можливе, щоб допомогти команді
#збірна України U-19, #Крістіан Шевченко

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Вотфорда U-18 Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик до юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19.

В коментарі для Tribuna.com молодий гравець заявив, що зробить усе можливе , щоб допомогти команді.

"Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами.

Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", - сказав Крістіан.

Збірна України U-19 зіграє на груповому етапі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 з однолітками зі Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

Господарями мінітурніру будуть македонці, поєдинки відбудуться з 20 по 26 березня в Скоп'є на стадіонах "Makedonija Gjorce Petrov" та "FFM Training Centre".

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться з 15 по 28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА на чемпіонат світу-2025 U-20.

Нагадаємо, що напередодні УАФ оголосила список гравців, які поїдуть на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 серед юнаків до 19 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі 1014 1
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 727
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1106
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19493
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 1183
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли 736
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318756
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39153
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48374
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64057
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37232
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11088