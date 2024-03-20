Головне
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 8462 2
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 121
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 276
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 362
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 621
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Сьогодні 10:20 286
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 584
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Вчора 21:25 4938
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Вчора 21:06 761
Шевченко та Ребров знову разом
Вчора 19:30 1567 1
Прямі трансляції

Нападником Динамо цікавляться іспанські та англійські клуби

Сьогодні 13:47 318 0
Нападником Динамо цікавляться іспанські та англійські клуби
ФК Динамо
#Брентфорд, #Севілья, #Динамо

Джерело - Футбол з вертольоту.

Нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Брентфорда та Севільї.

Про це повідомляє телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

Також українцем цікавляться провідні команди польської Екстракляси.

Однак зазначається, що пріоритетом форварда є отримання ігрової практики в основі столичного клубу.

У поточному сезоні Пономаренко встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців у оренду в луганську Зорю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко та Ребров знову разом Шевченко та Ребров знову разом 1567 1
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете 4938
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 15654
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 8462 2
Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 6778 1
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 70727 4
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117562
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39479
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320249
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28880
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159021
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106308