Нападником Динамо цікавляться іспанські та англійські клуби

Джерело - Футбол з вертольоту.
Нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Брентфорда та Севільї.
Про це повідомляє телеграм-канал "Футбол з вертольоту".
Також українцем цікавляться провідні команди польської Екстракляси.
Однак зазначається, що пріоритетом форварда є отримання ігрової практики в основі столичного клубу.
У поточному сезоні Пономаренко встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців у оренду в луганську Зорю.