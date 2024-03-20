Нападником Динамо цікавляться іспанські та англійські клуби

Джерело - Футбол з вертольоту.

Нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Брентфорда та Севільї.

Про це повідомляє телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

Також українцем цікавляться провідні команди польської Екстракляси.

Однак зазначається, що пріоритетом форварда є отримання ігрової практики в основі столичного клубу.

У поточному сезоні Пономаренко встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців у оренду в луганську Зорю.