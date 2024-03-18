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Дибала пропустить матчі збірної Аргентини через пошкодження

Сьогодні 09:20 122 0
Дибала пропустить матчі збірної Аргентини через пошкодження
#Пауло Дибала, #Рома, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Sky Sports.

Півзахисник Роми Пауло Дибала пропустив матч 29 туру італійської Серії А проти Сассуоло (1:0) через пошкодження.

Про це повідомляє Sky Sports.

У 30-річного аргентинця діагностовано пошкодження м’яза правого стегна. Дибала відновиться не раніше, як за 10 днів.

Через цю травму Пауло пропустить найближчі матчі збірної Аргентини. У березні чинні чемпіони світу проведуть контрольні зустрічі із Сальвадором та Коста-Рикою.

У нинішньому сезоні Дибала зіграв 28 матчів у всіх турнірах, відзначився 14 голами та 7 результативними передачами.

Раніше Дибалу визнали найкращим гравцем місяця в італійській Серії А.

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