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Кучер: Минулого року я подав позов проти Дніпра-1, однак його досі не розглянули

Сьогодні 09:30 106 0
Кучер: Минулого року я подав позов проти Дніпра-1, однак його досі не розглянули
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - Sport.ua.

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер розповів, що Палата з вирішень спорів УАФ досі не розглянула справу щодо заборгованості клубу перед наставником.

Його слова передає Sport.ua.

"Минулого року я подав позов щодо заборгованості Дніпра-1 переді мною. Мені не виплатили заробітну плату за три останні місяці та бонуси за друге місце у сезоні-2022/23. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто. Як я розумію, поки що Палата з вирішення спорів УАФ не працює. Тож чекаю, коли її працівники проведуть засідання, на якому стосовно мене буде прийняте якесь рішення", - сказав Кучер.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про заборгованості дніпровського клубу перед футболістами, але комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заперечив цю інформацію.

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