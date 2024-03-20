Кучер: Минулого року я подав позов проти Дніпра-1, однак його досі не розглянули

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер розповів, що Палата з вирішень спорів УАФ досі не розглянула справу щодо заборгованості клубу перед наставником.

Його слова передає Sport.ua.

"Минулого року я подав позов щодо заборгованості Дніпра-1 переді мною. Мені не виплатили заробітну плату за три останні місяці та бонуси за друге місце у сезоні-2022/23. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто. Як я розумію, поки що Палата з вирішення спорів УАФ не працює. Тож чекаю, коли її працівники проведуть засідання, на якому стосовно мене буде прийняте якесь рішення", - сказав Кучер.