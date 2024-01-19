Фрідман: Дніпро-1 розрахується з Кучером

Дніпро-1 розрахується перед своїм колишнім тренером Олександром Кучером.

Про це розповів комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман.

"Безумовно, ми розрахуємося з Кучером. Ми вже почали погашати трансферний бан. Я нещодавно спілкувався з Красніковим і йому про це говорив. Напевно, він просто не встиг повідомити Кучеру.

Ми обов'язково закриємо всі борги і вже працюємо в цьому напрямку.

Зрозуміло, що клуб завжди має нести відповідальність перед гравцями і тренерським штабом за виконання контрактних зобов'язань. Але якщо клуб підписує гравців за великі гроші і платить їм хороші зарплати, то він теж хоче отримувати якусь віддачу.

Дніпро-1 завжди прагнув до фінансового фейр-плей. Ми не виконали завдання і не потрапили в єврокубки. У зв'язку з цим Дніпро-1 недозаробив, як ми знаємо з торішньої кампанії, близько шести мільйонів євро. Якби ми ці гроші отримали, то, безумовно, змогли б швидко погасити заборгованість перед колишніми та нинішніми футболістами і тренерами клубу.

Дніпро-1 живе за коштами. Ми хочемо, щоб клуб заробляв і мав дохід. Потрібно не забувати, що чемпіонат проходить у воєнний час, коли промисловість країни практично не працює, тому фінансові проблеми клубів повинні сприйматися вболівальниками з розумінням.

Футбол розрахований на цільову аудиторію людей призовного віку, які воюють на фронті, які донатять на ЗСУ, віддаючи останні 100-200 гривень, а футболісти в цей час отримують 15, 20, 25 тисяч доларів, тому смішно читати про двомісячну заборгованість. Що в цьому випадку має робити вболівальник, розплакатися", - відзначив Фрідман.