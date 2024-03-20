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Президент Ла Ліги: Мбаппе має бути в Іспанії

Сьогодні 09:20 111 0
Президент Ла Ліги: Мбаппе має бути в Іспанії
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Хавьєр Тебас, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Таку думку висловив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

"Реал Мадрид має багато запасу фейр-плей, щоб підписати Мбаппе та інших гравців. Я не знаю суму, яка буде узгоджена з Мбаппе, але я переконаний, що він домовиться. Журналісти, які висвітлюють події в Мадриді, сприймають його перехід як належне.

АПЛ є ще одним варіантом, де він міг би опинитися, але переїзд в Англію може тривати деякий час, адже він узгоджується з ФФП, ми бачили це на січневому ринку. Мбаппе має бути в Іспанії, і єдине місце, де він може бути в Іспанії - це Реал Мадрид. У Реала достатній рівень зарплатного фонду, щоб підписати Мбаппе і ще кількох гравців", - заявив Тебас.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 37 матчів за ПСЖ, у яких забив 38 голів та віддав 8 результативних передач.

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