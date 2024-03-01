Головне
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 194
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 11:36 26777
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 96
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 202
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 301
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 425
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 595 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 712
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 62010 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 4246
Прямі трансляції

Шахтар могли відсторонити від єврокубків у 2022 році

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про заборгованості, які Шахтар мав у 2022 році
Сьогодні 10:59 119 0
Шахтар могли відсторонити від єврокубків у 2022 році
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The National.

Донецький Шахтар могли відсторонити від європейських турнірів через борги у 2022 році.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли почалася війна, всі чекали рішень ФІФА щодо наших гравців. Я зрозумів, що іноземні гравці не залишаться, і ми почали їх продавати. Ми домовилися про продаж з агентами, гравцями та клубом майже кожного футболіста. Нам потрібні були гроші, у нас є борги від купівлі гравців. Ми майже підписали угоду з Фулгемом щодо Соломона і майже погодили договір щодо Тете.

Я постійно намагався зв’язатися з ФІФА, щоб мати розуміння. Нам потрібно було знати ситуацію наших гравців. Це було важко. ФІФА майже не хотіла з нами спілкуватися. Ми намагалися залучити багатьох людей з хорошими зв’язками. ФІФА не хотіла говорити, і я цього не розумію. ФІФА вчинила дуже погано щодо українських клубів.

Не було відкритості, дискусій про те, як нам допомогти. Я не знаю, навіщо вони це зробили (ввели рішення, яке дозволяє легіонерам призупинити контракти - прим.), і лише за один день ми втратили всіх наших гравців.

У нас був борг у 40 мільйонів євро на цих гравців, і їх дозволили відпустити безплатно. І водночас ФІФА сказала мені, що ми повинні сплатити ці борги, і якщо ми цього не зробимо, то вони відкличуть нашу ліцензію на участь у європейських змаганнях", – сказав Палкін.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7553 4
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4978
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 26777
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8564 1
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 62010 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4246
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95564
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15901 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19921 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29423 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35530
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155973