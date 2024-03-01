Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про заборгованості, які Шахтар мав у 2022 році

Джерело - The National.

Донецький Шахтар могли відсторонити від європейських турнірів через борги у 2022 році.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли почалася війна, всі чекали рішень ФІФА щодо наших гравців. Я зрозумів, що іноземні гравці не залишаться, і ми почали їх продавати. Ми домовилися про продаж з агентами, гравцями та клубом майже кожного футболіста. Нам потрібні були гроші, у нас є борги від купівлі гравців. Ми майже підписали угоду з Фулгемом щодо Соломона і майже погодили договір щодо Тете.

Я постійно намагався зв’язатися з ФІФА, щоб мати розуміння. Нам потрібно було знати ситуацію наших гравців. Це було важко. ФІФА майже не хотіла з нами спілкуватися. Ми намагалися залучити багатьох людей з хорошими зв’язками. ФІФА не хотіла говорити, і я цього не розумію. ФІФА вчинила дуже погано щодо українських клубів.

Не було відкритості, дискусій про те, як нам допомогти. Я не знаю, навіщо вони це зробили (ввели рішення, яке дозволяє легіонерам призупинити контракти - прим.), і лише за один день ми втратили всіх наших гравців.

У нас був борг у 40 мільйонів євро на цих гравців, і їх дозволили відпустити безплатно. І водночас ФІФА сказала мені, що ми повинні сплатити ці борги, і якщо ми цього не зробимо, то вони відкличуть нашу ліцензію на участь у європейських змаганнях", – сказав Палкін.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.