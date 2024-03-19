Атлетико може підписати Левандовського

Нападник збірної Польща та Барселони Роберт Левандовський влітку може змінити клуб у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє Barça Universal

"Блау-гранас" запланували на літо масштабне оновлення команди. Каталонці хочуть припинити співпрацю з 35-річним гравцем, який є одним з найбільш високооплачуваних футболістів Барселони.

За розвитком ситуації стежить мадридський Атлетико. "Матрацники" готові зробити пропозицію поляку.

Чинна угода Роберта з Барселоною розрахована до літа 2026 року. У сезоні 2023/24 він забив 20 голів та віддав 9 асистів у 39 матчах за клуб.

Раніше Левандовський спростував чутки про зміну клубу. Нападник планує наступний сезон розпочати в каталонському клубі.