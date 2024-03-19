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Атлетико може підписати Левандовського

Сьогодні 21:58 145 0
Атлетико може підписати Левандовського
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери, #Атлетико Мадрид

Джерело - barcauniversal.com.

Нападник збірної Польща та Барселони Роберт Левандовський влітку може змінити клуб у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє Barça Universal 

"Блау-гранас" запланували на літо масштабне оновлення команди. Каталонці хочуть припинити співпрацю з 35-річним гравцем, який є одним з найбільш високооплачуваних футболістів Барселони.

За розвитком ситуації стежить мадридський Атлетико. "Матрацники" готові зробити пропозицію поляку.

Чинна угода Роберта з Барселоною розрахована до літа 2026 року. У сезоні 2023/24 він забив 20 голів та віддав 9 асистів у 39 матчах за клуб. 

Раніше Левандовський спростував чутки про зміну клубу. Нападник планує наступний сезон розпочати в каталонському клубі.

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