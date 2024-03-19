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Інгулець підсилиться двома ексгравцями Металурга

Сьогодні 20:09 136 0
Інгулець підсилиться двома ексгравцями Металурга
#Інгулець, #Металург

Джерело - sport.ua.

Колишні футболісти Металурга Володимир Білоцерковець та Богдан Могильний мають продовжити кар'єру в Інгульці.

Про це повідомляє Sport.ua.

20 березня вони планують підписати контракти з Інгульцем та приєднаються до свого колишнього одноклубника Валерія Сада.

Білоцерковець та Могильний стануть останніми зимовими новачками клубу з Кіровоградщини. Нагадаємо ці два гравці нещодавно залишили Металург.

Інгулець посідає друге місце в Чемпіонській групі Першої ліги, маючи в своєму активі 42 очка.

Раніше колишній нападник Львова став гравцем Інгульця.

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