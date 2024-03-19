Металург залишили два лідери

Запорізький клуб має кадрові проблеми

Джерело - ФК Металург.

Запорізький Металург залишили лівий захисник Володимир Білоцерковець і вінгер Богдан Могильний.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Білоцерковець приєднався до Металурга влітку 2022 року. Відтоді він провів 50 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 9 результативних передач.

Могильний став гравцем запорізького клубу влітку 2019 року. За цей час він узяв участь в 77 поєдинках, забив 13 голів і віддав 6 асистів.

Раніше запорізький клуб призначив Антона Гая виконувачем обов'язків головного тренера команди.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Металург посів 6-те місце в групі В Першої ліги, набравши 25 очок. Навесні запоріжці зіграють в групі Вибування.