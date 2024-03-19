Головне
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Сьогодні 11:26 9090
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Сьогодні 13:20 513
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Сьогодні 12:40 3092
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Сьогодні 10:20 12317
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:00 384
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 892
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 7145
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:38 1688
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 18:43 1439
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Вчора 14:57 858
Прямі трансляції

Металург залишили два лідери

Запорізький клуб має кадрові проблеми
Сьогодні 16:50 127 0
Металург залишили два лідери
#Металург

Джерело - ФК Металург.

Запорізький Металург залишили лівий захисник Володимир Білоцерковець і вінгер Богдан Могильний.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Білоцерковець приєднався до Металурга влітку 2022 року. Відтоді він провів 50 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 9 результативних передач.

Могильний став гравцем запорізького клубу влітку 2019 року. За цей час він узяв участь в 77 поєдинках, забив 13 голів і віддав 6 асистів.

Раніше запорізький клуб призначив Антона Гая виконувачем обов'язків головного тренера команди.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Металург посів 6-те місце в групі В Першої ліги, набравши 25 очок. Навесні запоріжці зіграють в групі Вибування.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу 5310 2
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 20931
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 9090
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 7145
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 7963 1
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 12317
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64374 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28807
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136334 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10725 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39440
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69704