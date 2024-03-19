Інгулець підписав колишнього вінгера Львова

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник ПФК Львів Альваро став гравцем першолігового Інгульця.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіровоградщини.

Бразилець у складі ПФК Львів зіграв 65 матчів (8 голів, 6 асистів) із перервами з 2020 по 2022 рік. У 2017-2018 роках виступав за бразильські клуби Уніау Можи, Монте Азул та Франкана.

Попереднім клубом Алваро був Сан-Луїс (Бразилія), де він грав в оренді. З літа 2023 року гравець залишався без контракту.

В Інгульці Альваро гратиме під номером 30.

Раніше Інгулець оформив перехід нігерійського нападника Майкла Стефена. У своєму останньому спарингу Інгулець зіграв у результативну нічию з Кривбасом.