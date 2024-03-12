Джерело - Чемпіон.

Захисник Металіст Кирило Дігтярь зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед.

За інформацією журналіст Ігора Циганика, "червоні дияволи" відправили скаутів для спостереження за гравцем. Представники МЮ були присутні на матчі збірної України U-17.

Дігтярь є вихованцем академії харківського Металіста та очолює рейтинг наймолодших гравців, які дебютували в УПЛ. Його перший матч у чемпіонаті України припав на 3 травня 2023-го у віці 15 років 159 днів.

У поточному сезоні Кирило відіграв 13 матчів за Металіст в усіх турнірах та зробив 3 результативні передачі.

Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.