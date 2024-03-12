Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Вчора 12:52 4267
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році
Сьогодні 00:22 442
Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:22 200
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
Вчора 20:30 2796
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Вчора 18:00 683
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Вчора 16:37 6276
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 16:18 572
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Вчора 12:56 1235
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Вчора 12:28 3032
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 10:24 839
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним гравцем Металіста

Сьогодні 00:33 158 0
Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним гравцем Металіста
#Манчестер Юнайтед, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Захисник Металіст Кирило Дігтярь зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед.

За інформацією журналіст Ігора Циганика, "червоні дияволи" відправили скаутів для спостереження за гравцем. Представники МЮ були присутні на матчі збірної України U-17.

Дігтярь є вихованцем академії харківського Металіста та очолює рейтинг наймолодших гравців, які дебютували в УПЛ. Його перший матч у чемпіонаті України припав на 3 травня 2023-го у віці 15 років 159 днів.

У поточному сезоні Кирило відіграв 13 матчів за Металіст в усіх турнірах та зробив 3 результативні передачі.

Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 6177
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14858
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею 2796
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 4267
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 6276
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 3032
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21790
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165242 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92251
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104422
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12943
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69398