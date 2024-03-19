Брюгге звільнив головного тренера

Клуб готуватиметься до 1/4 фіналу ЛК з новим наставником

Джерело - Чемпіон.

Норвезький фахівець Ронні Дейла більше не є головним тренером клубу Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Після невтішних результатів та рівня гри було прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером Ронні Дейлою та його асистентами Ефраїном Хуаресом і Крістофом Аельбрехтом. В останні тижні в грі клубу не було помітно достатньої ДНК Брюгге, і спортивне керівництво переконане, що з нинішнім складом команди можна досягти кращих результатів. Клуб Брюгге шукатиме нового головного тренера напередодні наступного сезону", - йдеться у заяві клубу.

Виконувати обов'язки головного тренера буде Нікі Гаєн (до цього був наставником NXT, що є фарм-клубом Брюгге). Асистентом буде Міхаель Йонкхере (головний тренер U-18).

Нагадаємо, що Ронні Дейла очолив команду влітку минулого року. При ньому команда дійшла до чвертьфіналу Ліги конференції, а в чемпіонаті Бельгії перебуває на четвертому місці з відставанням у 19 очок від лідера Юніон Сент-Жилуаз. В 1/4 фіналу Ліги конференцій бельгійський клуб зіграє з грецьким ПАОКом.