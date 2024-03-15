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Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги конференцій

Сьогодні 01:32 113 0
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги конференцій
Фото - ФК Астон Вілла
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Після завершення матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024 визначились чвертьфіналісти турніру. Ними стали Вікторія Пльзень, ПАОК, Фенербахче, Фіорентина, Астон Вілла, Брюгге, Лілль та Олімпіакос.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛК команди дізнаються 15 березня після жеребкування. Початок - о 14:00 за київським часом.

Список учасників чвертьфіналу Ліги конференцій:

  • Вікторія Пльзень (Чехія)
  • ПАОК (Греція)
  • Фенербахче (Туреччина)
  • Фіорентина (Італія)
  • Астон Вілла (Англія)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Лілль (Франція)
  • Олімпіакос (Греція)

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Ая-Софія").

Також стали відомі команди, які вийшли до 1/4 фіналу Ліги Європи. А напередодні визначилися всі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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