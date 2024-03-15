Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Після завершення матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024 визначились чвертьфіналісти турніру. Ними стали Вікторія Пльзень, ПАОК, Фенербахче, Фіорентина, Астон Вілла, Брюгге, Лілль та Олімпіакос.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛК команди дізнаються 15 березня після жеребкування. Початок - о 14:00 за київським часом.

Список учасників чвертьфіналу Ліги конференцій:

Вікторія Пльзень (Чехія)

ПАОК (Греція)

Фенербахче (Туреччина)

Фіорентина (Італія)

Астон Вілла (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Лілль (Франція)

Олімпіакос (Греція)

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Ая-Софія").

Також стали відомі команди, які вийшли до 1/4 фіналу Ліги Європи. А напередодні визначилися всі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.