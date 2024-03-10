Кривбас та Інгулець зіграли у результативну нічию в спарингу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, криворізький Кривбас на клубній базі зіграв внічию з Інгульцем у контрольному матчі.

Поєдинок вийшов результативним - було зафіксовано бойову нічию з рахунком 4:4. Перший тайм залишився за гостями, другий - за господарями. На дубль Татаркова та голи Микитишина і Задераки гравці клубу з Кіровоградщини відповіли точними ударами Козака, Сітала, Місержи та Пʼятова.

Контрольний матч

10 березня

Кривбас (Кривий Ріг) - Інгулець (Петрове) 4:4 (2:3)

Голи: 0:1 - Козак, 1:1 - Микитишин, 1:2 - Сітало, 2:2 - Задерака, 2:3 Пʼятов, 3:3 - Татарков (пен), 4:3 - Татарков, 4:4 - Місержи

Кривбас (Кривий Ріг) (стартовий склад): Володимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Андрій Понєдєльнік, Натанаель Сантіні, Вʼячеслав Рябов (Володимир Вілівальд, 46), Віктор Блізніченко (Жан По, 46) - Дмитро Хомченовський (к), Хрвоє Іліч (Микита Татарков, 46), Артур Микитишин (Єгор Твердохліб, 46), Клім Приходько (Юрій Вакулко, 46), Максим Задерака - Олег Кожушко.

Напередодні у матчі 20 туру УПЛ Кривбас обіграв Оболонь.