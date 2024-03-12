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Стефен повернувся до Інгульця

Сьогодні 13:11 97 0
Стефен повернувся до Інгульця
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Інгулець оформив перехід нігерійського нападника Майкла Стефена.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Стефен раніше виступав у складі клубу з Кіровоградщини. Він влітку 2021 року поповнив лави клубу з Петрового, але навесні 2022 року через вторгнення Росії залишив український клуб. Потім Стефен виступав у Нігерії, Кувейті, ДР Конго, Єгипті та В’єтнамі.

У складі Інгульця Майкл провів 17 матчів, в яких забив 2 голи. 

Підопічні Владислава Лупашка посідають 2-ге місце у Чемпіонській групі Першої ліги.

Напередодні Кривбас та Інгулець зіграли у результативну нічию в спарингу.

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