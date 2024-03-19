Стало відомо, хто розсудить матч збірної України проти Боснії і Герцеговини

Джерело - УЄФА.

Збірну України з футболу у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини розсудить німецька бригада арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром виступить Фелікс Цваєр. На лініях йому допомагатимуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер. Четвертий рефері - Данієль Зіберт.

Відповідальним за систему VAR буде Бастіан Данкерт, його помічник - Крістіан Дінгерт.

Зазначимо, що Цваєр вже обслуговував матч між Україною та Боснією в межах відбору до ЧС-2022 (1:1).

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні.

Напередодні з'явилася інформація, що збірна України проведе товариський матч проти топзбірної.