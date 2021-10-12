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Україна - Боснія і Герцеговина 1:1. Як це було

Вчора 23:33 21416 1
Україна - Боснія і Герцеговина 1:1. Як це було
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України грає внічию з Боснією на Арені Львів.

90' Булеца пробивав з меж штрафного майданчика, але захисники заблокували цей удар.

90' Пробив Зубков, але влучив у стінку.

90' Зубков перед штрафним майданчик заробив небезпечнйи стандарт. Шанс для нашої збірної.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Заміна в гостей. Замість Колашинаца на поле вийшов Ковачевич.

88' Закидання класне на Соболя пішло, але трохи засильне, Едуард не встиг до м'яча.

86' Намагався Сікан по флангу втікти, але лише аут заробив у боротьбі проти двох захисників.

84' Чивич з дальньої дистанції пробивав, але м'яч прилетів у руки Пятову.

83' Також заміна в складі Боснії та Герцеговини. Замість Превляка на поле вийшов Демирович.

82' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Ярмоленка та Циганкова на поле вийшли Зубков та Булеца.

81' Сікан на газоні опинився, суддя зупинив поєдинок.

79' Сидорчук виконував закидання на Сікана, але того до м'яча не пустив захисник.

77' Гол! Збірна України пропускає. Діагональ виконав Пирич у штрафну на Стевановича, який в дотик скинув вперед на Ахмедходжича, який відірвався від опіки і в дотик відправив м'яч точно в дальній кут.

74' З дальньої дистанції пробивав Хаджиахметович, але влучив у Кривцова.

72' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Яремчука та Шапаренка на поле вийшли Сікан та Сидорчук.

71' Циганков неточну передачу виконав поперек поля, ледь не обрізавшись, але пощастило, що Ярмоленко та інші гравці збірної України повернулися і підстрахували свого партнера.

70' Дві подачі пішли з корнера, але до удару справа не дійшла.

69' Джеко класно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Пятов у неймовірному сейві урятував нашу збірну.

67' Могли втікти у контратаку українці, але Ярмечук дуже невдало відпасував, Боснія з м'ячем.

66' Соболь виконував простріл на Яремчука, але голкіпер гостей цей пас перехопив.

65' Ярмоленко після кутового подавав у штрафний майданчик, але Забарний у боротьбі із захисниками не зміг пробити.

63' Превляк грубо зіграв під час пресингу Забарного і отримав жовту картку.

61' Стеванович виконував подачу з правого флангу, але м'яч перетнув лінію воріт.

60' Після декількох моментів заспокоїлися команди. Україна контролює м'яч, а гості не поспішають пресингувати.

58' Подвійна заміна в складі збірної Боснії і Герцеговини. Замість Налича та Гояка на поле вийшли Сарич та Пирич.

57' Стеванович прострілював з флангу, але Матвієнко вибив м'яч в аут.

55' Циганков віддав пас у розріз на Яремчука, Роман один на один вийшов, але пробив повз ворота. Після завершення епізоду боковий суддя підняв прапорець - офсайд.

54' Джеко віддавав під удар Наличу, але Соболь заблокував його удар.

52' Втікав у контратаку Шапаренко, але задалеко від себе м'яч відпустив і у підсумку захисник Боснії вибив м'яч в аут.

51' Стеванович збив Соболя на фланзі, але свисток судді промовчав.

50' Тимчик класно втік від захисника на фланзі, але трохи не влучив у дальній кут воріт.

49' Ахмедходжич подавав у штрафний майданчик, Налич пробивав по воротах, але біля стійки пролетів м'яч. Пощастило зараз збірній України.

48' Ярмоленко у штрафному майданчику класно п'ятою віддав на Шапаренка, але пробити Миколі не вдалося, захисники накрили удар.

47' Циганков двох захисників на фланзі накрутив, але його подача пішла у руки голкіперу.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Збірна України завдяки голу Андрія Ярмоленка переграє Боснію.

44' Пішла подача з корнера, але ніхто з гравців Боснії до м'яча не дотягнувся.

43' Хаджиахметович небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика, але Пятов урятував свою команду, добивання прийшлося у захисника збірної України - буде кутовий!

41' Шапаренко під удар Ярмоленку віддавав, але удар Андрія заблокували захисники.

39' Розіграли корнер українці, але на подачу Циганкова ніхто не відреагував.

38' Тимчик класно проривався правим флангом і зумів заробити кутовий.

37' Не розібралися обронці боснійські і випустили м'яч в аут.

35' Прострілив з правого флангу Стеванович на дальню штангу, де двічі поспіль пробивав Колашинац, але обидва рази м'яч блокували в самовідданих підкатах захисники.

33' Тимчик намагався під удар Ярмоленку віддати, але його передачу перехопив Налич.

31' Закидання пішло у штрафний майданчик збірної України, але Забарний вибив м'яч подалі.

29' Степаненко навішував на Циганкова, Віктор відірвався від захисника, але пробив повз ворота.

27' Втікали у контратаку боснійці, Гояк навішував у штрафний майданчик, але Матвієнко несильно скинув у руки Пятову.

26' Яремчук боровся за м'яч, але не зміг корпусом прикрити снаряд і втратив його.

24' Соболь втікав у контратаку і виконав класний простріл на Тимчика, але Олександр пробив у голкіпера.

23' Стеванович подавав у штрафний майданчик, але Кривцов вибив м'яч подалі.

21' Джеко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але його удар заблокував Кривцов.

20' Декілька подач виконали гравці Боснії у центр, але поки наші захисники відбиваються.

18' Ахмедходжич зірвав контратаку, збивши Шапаренка на фланзі. Жовта для ще одного оборонця гостей.

17' Степаненко виконував подачу на Соболя, але трохи засильною вийшла ця передача, удар від воріт для Боснії.

15' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Увірвався у штрафну суперника на швидкості Циганков і низом прострілив на дальню штангу, де був зовсім один Ярмоленко, який забив м'яч уже в порожні ворота.

14' Шапаренко отримав по ногах від Стевановича, штрафний для збірної України в центрі поля.

12' Стеванович віддавав під удар Наличу, але той пробив трохи вище воріт.

10' Чівич грубо збив Ярмоленка на фланзі. Жовта для захисника гостей.

8' Забарний пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив у захисника, а далі суддя зафіксував офсайд у Яремчука.

6' Шапаренко віддавав передачу на Соболя, але Едуард не зрозумів задум партнера і збірна України втратила м'яч.

5' Контролює м'яч збірна України, першим номером вона грає на перших хвилинах.

3' Соболь намагався простріл виконати, але його пас заблокували.

2' Яремчук з Хаджикаудничем боровся, проте не встиг до м'яча, який пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає національний гімн України!

Лунає гімн Боснії і Герцеговини.

Андрію Ярмоленку та Андрію Пятов вручили відзнаки за 100-й зіграний матч за збірну України.

Команди вийшли на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Зубков, Булеца, Сікан, Довбик

Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Копашинац, Налич, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Превляк

Запасні: Васіль, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:30.

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