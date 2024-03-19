Звєров: Ніхто не буде пієтету тримати до України. Боснійцям байдуже

Журналіст Володимир Зверов вважає, що збірній України потрібно психологічно підготуватися до півфінального матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це він сказав у ефірі програми "Профутбол Digital".

"Справа в тому, що збірна готується в Іспанії. Так 100% краще, бо підготовка у Боснії не була б такою якісною. Був варіант більше часу провести в Боснії, але ті умови, які розглядалися, які в принципі може нам запропонувати Боснія і Герцеговина, не влаштували нашу команду. Ніхто не буде пієтету тримати до України. Боснійцям байдуже.

Вони все зроблять задля результату. Чесно кажучи, в мене виникають сумніви, чи спокійно будуть спати в готелі українці, чи не будуть, за старою балканською традицією, співати, кричати, або ж машини з сиренами їздити посеред ночі. Ну, я маю на увазі, збірній України дуже важливо психологічно правильно підійти до матчу", - розповів Володимир.