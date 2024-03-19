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Голова Футбольної асоціації Боснії: Збірна України входить у 10 найкращих команд Європи, але шанс є

Сьогодні 07:45 257 0
Голова Футбольної асоціації Боснії: Збірна України входить у 10 найкращих команд Європи, але шанс є
#Боснія і Герцеговина

Джерело - MeridianSport.

Голова Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Зелькович вважає, що збірна України входить у 10 найкращих команд Європи за якістю підбору футболістів, але в боснійців є шанс перемогти.

Його слова передає MeridianSport.

"Як зауважив наш тренер, шанс, звісно, є. Збірна України входить у 10 найкращих команд Європи, якщо дивитися на футболістів, але, безумовно, шанс є, тим більше, що буде лише один матч.

Ми виходимо на цю гру з позитивним натроєм та надією, що здобудемо результат. Річ у тім, що Боснія і Герцеговина ніколи не виступала на Євро. Навіть те покоління, яке було на ЧС-2014, не змогло кваліфікуватися на чемпіонат континенту.

Ми вийдемо на матч зі спокійною головою і не дозволимо тим речам, які вже почали відбуватися навколо, негативно вплинути на нас. Гравці матимуть повну підтримку, незважаючи ні на що", - сказав Віко.

Нагадаємо, українська збірна готується до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.

Нещодавно головний тренер боснійців Саво Милошевич висловився про ситуацію в Україні.

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