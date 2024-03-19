Це правило треба змінити: Фернандеш - про жовті картки за святкування голів

Джерело - Football Center.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пропонує змінити правило про отримання жовтої картки за зняття футболки під час святкування голів.

Його слова передає Football Center з посиланням на ESPN.

"Цим моментом потрібно насолоджуватися, і я вважаю, що це одне з тих правил футболу, які потребують змін. Футболісти повинні мати можливість відсвяткувати гол, щоб насолодитись моментом, але очевидно, без неповаги до суперника", - сказав португалець.

Зазначимо, що цим висловлюванням футболіст відреагував на другу жовту картку Амаду Діалло в матчі між МЮ та Ліверпулем, яку він отримав за святкування вирішального голу на 121 хвилині гри.

Нагадаємо, "червоні дияволи" пройшли у півфінал Кубку Англії. На цій стадії їм протистоятиме Ковентрі.