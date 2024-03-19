Головне
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Сьогодні 11:26 810
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Сьогодні 10:20 6294
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:00 171
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 586
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 6217
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:38 1380
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 18:43 1218
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Вчора 14:57 782
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 10:32 92477
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 10:07 1216
Прямі трансляції

Це правило треба змінити: Фернандеш - про жовті картки за святкування голів

Сьогодні 09:35 208 0
Це правило треба змінити: Фернандеш - про жовті картки за святкування голів
#Манчестер Юнайтед, #Бруну Фернандеш

Джерело - Football Center.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пропонує змінити правило про отримання жовтої картки за зняття футболки під час святкування голів.

Його слова передає Football Center з посиланням на ESPN.

"Цим моментом потрібно насолоджуватися, і я вважаю, що це одне з тих правил футболу, які потребують змін. Футболісти повинні мати можливість відсвяткувати гол, щоб насолодитись моментом, але очевидно, без неповаги до суперника", - сказав португалець.

Зазначимо, що цим висловлюванням футболіст відреагував на другу жовту картку Амаду Діалло в матчі між МЮ та Ліверпулем, яку він отримав за святкування вирішального голу на 121 хвилині гри.

Нагадаємо, "червоні дияволи" пройшли у півфінал Кубку Англії. На цій стадії їм протистоятиме Ковентрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 6217
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 1380
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 6294
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 19230
Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги 5034
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна 1218
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39423
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105068
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45425
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337623 9
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360777 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320009