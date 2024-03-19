Фрідман: Пропозиції щодо Сватка та Ківінди є

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман повідомив, що у клубу є пропозиції щодо захисника Олександра Сватка та нападника Даніеля Ківінди.

Його слова передає Спорт-Експрес Україна.

"Пропозиції щодо Сватка та Ківінди є, але Дніпро-1 поки що їх не розглядає. Зараз немає таких пропозицій, які б нас влаштували. Закінчиться сезон – розмовлятимемо. Можу сказати достеменно: до кінця чемпіонату ми нікого продавати не будемо.

Я думаю, щодо Сватка ще будуть пропозиції. Він відновиться після травми, і якщо збірна вийде на Євро, і він себе там проявить, ще зросте у ціні. Дніпро-1 чекає на нього серйозної пропозиції.

Щодо Ківінди, то це наш вихованець. Він молодий і перспективний гравець, і ми на нього дуже розраховуємо в майбутньому. Сподіваємось, він принесе багато користі рідному клубу", - сказав В'ячеслав.