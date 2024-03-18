Гравець Дніпра-1 отримав запрошення від клубу МЛС

Джерело - Циганик LIVЕ.

Центральний захисник Дніпра-1 та збірної України отримав пропозицію від клубу МЛС.

Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі програми “Циганик LIVЕ”.

"Залежно від того, якою буде фінансова ситуація, то Дніпро-1 може продати лідерів клубу. Цілком можливо, що Гуцуляка, Сватка і Піхальонка продадуть. Наскільки я розумію, то у Сватка є запрошення в МЛС. Наскільки я розумію. І запрошення достатньо перспективне", - сказав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про інтерес клубу МЛС до іншого футболіста дніпровського клубу.

Наразі Дніпро-1 посідає 3 сзодинку в турнірній таблиці УПЛ. У межах 21 туру команда зіграла унічию з черкаським ЛНЗ.