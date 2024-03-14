Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 13742
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 326
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 395
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 8660
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 644
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 397
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 571
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3602
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 922
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 17:15 1490
Прямі трансляції

У гравця Дніпра-1 була пропозиція з МЛС

Сьогодні 11:48 101 0
У гравця Дніпра-1 була пропозиція з МЛС
#Дніпро 1

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.

У молодого нападника Дніпра-1 Даніеля Ківінди була пропозиція з американського клубу Шарлотт.

Про це повідомив Михайло Співаковський під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"Треба зазначити, що контракт Ківінди з Дніпром-1 спливає взимку, і влітку він буде просто вже незахищений. Як я розумію, гравець потрібен Дніпру-1.

За моєю інформацією, в Ківінди була цікава пропозиція з американського клубу Шарлотт, але Дніпро-1 не відпустив свого гравця", - сказав Михайло.

Зазначимо, що головний тренер дніпрян Юрій Максимов двічі робив зворотну заміну форварда в трьох останніх матчах УПЛ. Загалом футболіст виходив на поле в 10 офіційних поєдинках свого клубу в сезоні-2023/24.

Нагадаємо, Дніпро-1 зіграв унічию з ЛНЗ у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги. Напередодні матчу повідомляли, що футболістам дніпрян не виплачують зарплату вже три місяці. Але комерційний директор команди В’ячеслав Фрідман спростував цю інформацію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 24757
Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 5668 1
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів 8660
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 13040 1
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 13742
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20452
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25484
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47107 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319462
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92387
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360465 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12990