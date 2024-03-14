У гравця Дніпра-1 була пропозиція з МЛС

У молодого нападника Дніпра-1 Даніеля Ківінди була пропозиція з американського клубу Шарлотт.

Про це повідомив Михайло Співаковський під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"Треба зазначити, що контракт Ківінди з Дніпром-1 спливає взимку, і влітку він буде просто вже незахищений. Як я розумію, гравець потрібен Дніпру-1. За моєю інформацією, в Ківінди була цікава пропозиція з американського клубу Шарлотт, але Дніпро-1 не відпустив свого гравця", - сказав Михайло.

Зазначимо, що головний тренер дніпрян Юрій Максимов двічі робив зворотну заміну форварда в трьох останніх матчах УПЛ. Загалом футболіст виходив на поле в 10 офіційних поєдинках свого клубу в сезоні-2023/24.

Нагадаємо, Дніпро-1 зіграв унічию з ЛНЗ у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги. Напередодні матчу повідомляли, що футболістам дніпрян не виплачують зарплату вже три місяці. Але комерційний директор команди В’ячеслав Фрідман спростував цю інформацію.