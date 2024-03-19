Скаути Манчестер Сіті стежитимуть за українцем на матчах збірної U-19

Скаути Манчестер Сіті стежитимуть за воротарем збірної України U-19 Давидом Фесюком на матчах еліт-раунду відбору на Чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомляє Sport.ua.

Представники чемпіону Англії і раніше стежили за голкіпером на поєдинках юнацького чемпіонату Хорватії та на товариському турнірі в Кореї.

Контракт українця належить хорватському Хайдуку, але наразі гравець виступає в Кроації.

Зазначимо, що матчі відбору на Євро U-19 пройдуть з 20 по 26 березня у Скоп'є (Північна Македонія). Україна гратиме проти Північної Македонії, Швейцарії та Латвії. На ЧЄ-2025 вийде переможець групи.

Нагадаємо, нещодавно Українська асоціація футболу оголосила список гравців на матчі кваліфікації Євро U-19. Дебютний виклик отримав Крістіан Шевченко.