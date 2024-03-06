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Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19

Сьогодні 10:24 308 0
Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19
#збірна України U-19, #Дмитро Михайленко

Джерело - УАФ.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко визначився зі складом на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 серед юнаків до 19 років.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначимо, що до складу потрапив Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, який нещодавно став громадянином України.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Владислав Кравець (Шахтар Донецьк), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — Динамо Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — Шахтар Донецьк), Іван Єрмачков (Вупперталь, Німеччина), Максим Стрюков (Ганновер 96, Німеччина).

Півзахисники: Данило Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Михайло Дубровний (Гент, Бельгія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).

Збірна України U-19 зіграє на груповому етапі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 з однолітками зі Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

Господарями мінітурніру будуть македонці, поєдинки відбудуться з 20 по 26 березня в Скоп'є на стадіонах "Makedonija Gjorce Petrov" та "FFM Training Centre".

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться з 15 по 28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА на чемпіонат світу-2025 U-20.

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