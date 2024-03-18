Головне
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Сьогодні 21:00 2099
Богачук прокоментував інформацію про зрив поєдинку з Фундорою
Сьогодні 21:50 274
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:38 486
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Сьогодні 18:43 802
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Сьогодні 14:57 645
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92294
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 965
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383894 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії і Герцеговини в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 1569
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 1282
Прямі трансляції

Вірт: Лунін більше заслуговує грати у стартовому складі

Сьогодні 23:08 112 0
Вірт: Лунін більше заслуговує грати у стартовому складі
Getty Images
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид

Джерело - Tribuna.com.

Колишній воротар збірної України Юрій Вірт вважає, що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін повинен грати у стартовому складі збірної України.

Відповідну заяву він зробив для Tribuna.com.

"Для мене зараз все ж таки більше заслуговує грати у стартовому складі Андрій Лунін. Думаю, що та гра, яку він показує в Реалі, дає привід бути основним воротарем. Він там виграв важку конкуренцію. Виграв у найдорожчого голкіпера, у Кепи. 

А що стосується Трубіна, то у Бенфіці він дійсно на хорошому рахунку. Завжди грає, основний воротар. Але все ж останні матчі були такі. Можемо згадати проти Порту.

Добре, що у нас два таких воротарі, проте на сьогодні номер один - це Андрій Лунін", - сказав Вірт.

Зазначимо, що національна команда зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.

Нагадаємо, в межах 29 туру іспанської Ла ЛІги королівський клуб з українцем у складі переміг Осасуну.

Напередодні воротар київського Динамо Георгій Бущан пояснив успіх Андрія в Реалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92294
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383894 12
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" 24823 2
Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги 2991
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 105414
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 2099
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35953 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64750
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37539
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20434 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92665
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28778