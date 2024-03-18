Вірт: Лунін більше заслуговує грати у стартовому складі

Джерело - Tribuna.com.
Колишній воротар збірної України Юрій Вірт вважає, що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін повинен грати у стартовому складі збірної України.
Відповідну заяву він зробив для Tribuna.com.
"Для мене зараз все ж таки більше заслуговує грати у стартовому складі Андрій Лунін. Думаю, що та гра, яку він показує в Реалі, дає привід бути основним воротарем. Він там виграв важку конкуренцію. Виграв у найдорожчого голкіпера, у Кепи.
А що стосується Трубіна, то у Бенфіці він дійсно на хорошому рахунку. Завжди грає, основний воротар. Але все ж останні матчі були такі. Можемо згадати проти Порту.
Добре, що у нас два таких воротарі, проте на сьогодні номер один - це Андрій Лунін", - сказав Вірт.
Зазначимо, що національна команда зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.
Нагадаємо, в межах 29 туру іспанської Ла ЛІги королівський клуб з українцем у складі переміг Осасуну.
Напередодні воротар київського Динамо Георгій Бущан пояснив успіх Андрія в Реалі.