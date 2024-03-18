Вірт: Лунін більше заслуговує грати у стартовому складі

Колишній воротар збірної України Юрій Вірт вважає, що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін повинен грати у стартовому складі збірної України.

Відповідну заяву він зробив для Tribuna.com.

"Для мене зараз все ж таки більше заслуговує грати у стартовому складі Андрій Лунін. Думаю, що та гра, яку він показує в Реалі, дає привід бути основним воротарем. Він там виграв важку конкуренцію. Виграв у найдорожчого голкіпера, у Кепи.

А що стосується Трубіна, то у Бенфіці він дійсно на хорошому рахунку. Завжди грає, основний воротар. Але все ж останні матчі були такі. Можемо згадати проти Порту.

Добре, що у нас два таких воротарі, проте на сьогодні номер один - це Андрій Лунін", - сказав Вірт.