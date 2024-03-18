Шапаренко: На 80 відсотків відчуваю себе добре

Півзахисник київського Динамо і збірної України Микола Шапаренко ще не повністю відновив свої кондиції перед півфінальним матчем плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це гравець розповів в ефірі Youtube-каналу УАФ.

"Щодо моїх кондицій, то, гадаю, на 100 відсотків свою колишню форму, яка в мене був до травм, я ще не відновив, але на відсотків 80 себе добре відчуваю", - сказав футболіст.

Нагадаємо, національна команда зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат Європи проти Боснії у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.

Напередодні столичний клуб з Шапаренком у складі здолав луганську Зорю. У киян в лазареті досі перебувають лідери команди Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко.